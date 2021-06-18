Столичный ТРЦ передал благотворительную помощь 6-й больнице

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-развлекательный центр Galleria Minsk передал благотворительную помощь 6-й городской клинической больнице Минска, сообщает БЕЛТА.

Так центр выразил благодарность медикам в преддверии Дня медицинского работника. Среди медицинского оборудования, которое предоставил ТРЦ, - датчики к ультразвуковым диагностическим аппаратам и прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом.

"Мы очень признательны за поддержку. Эта медицинская аппаратура поможет нам в диагностике и лечении пациентов", - отметил Игорь Юркевич, главный врач больницы.





В свою очередь директор ТРЦ, депутат Мингорсовета Владимир Хейфец высоко оценил работу и самоотверженность врачей. "Поэтому в последнее время медицинские работники - одна из основных групп, на которую направлена наша корпоративная социальная ответственность. Уверены, что эта благотоврительная акция покажет хороший пример и вдохновит также наших коллег по рынку", - сказал он.

Ранее ТРЦ уже был инициатором помощи медикам. С апреля по июнь 2020 года во время первой волны COVID-19 центр проводил акцию "Поддержим врачей". Совместно с арендаторами ТРЦ систематически поддерживал медиков, в том числе доставляя обеды в больницы города. -0-









Фото Рамиля Насибулина