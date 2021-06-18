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Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

18.06.2021 20:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зал кикбоксинга и таиландского бокса для подростков торжественно открылся сегодня на базе Ленинского РОВД Бреста по проекту "Смелый шаг", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Юных спортсменов и их наставников с новосельем поздравили первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко, начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский. Они поблагодарили партнеров проекта за помощь, отметив, что благодаря тренировкам подростки будут воспитывать в себе честность, доброту, справедливость и порядочность.

Первый заместитель Председателя ОО "Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса" Анатолий Симончик, Юрий Назаренко, начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский.
Первый заместитель Председателя ОО "Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса" Анатолий Симончик, Юрий Назаренко, начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский.

Как отметил первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай Анатолий Симончик, ребята пройдут через спорт социальную реабилитацию. Еще одна цель акции - воспитать патриотов и настоящих граждан своей страны.

Новый объект оснащен необходимым для тренировок инвентарем, закуплена экипировка. Обучаться единоборствам подростки будут под руководством двух тренеров. В одной группе около 30 человек. Занятия будут проходить трижды в неделю.

Старт республиканскому спортивному благотворительному проекту "Смелый шаг" был дан в марте 2020 года. Акция регулярно проводится по всей стране на базе спортивных объектов Министерства внутренних дел. Главные задачи - вовлечение подростков в социально опасном положении в занятия спортом, организация их активного досуга, а также привлечение молодежи к здоровому образу жизни через систематические занятия спортом со специалистами высокого уровня. Также федерация кикбоксинга и таиландского бокса ищет таланты для профессиональных занятий единоборствами.

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Помимо Бреста на сегодня группы, в которых подростки получили возможность заниматься спортом, работают в Минске и Минской области, Гомеле, Могилеве, Полоцке. Азы популярных единоборств постигают 169 ребят по всей стране. Однако на достигнутом инициаторы "Смелого шага" останавливаться не намерены. На очереди - открытие специализированного зала в Гродно.

Организаторы проекта - Президентский спортивный клуб, Министерство внутренних дел, Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса.-0-

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте
Первый заместитель Министра внутренних дел Юрий Назаренко

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Зал для таиландского бокса оборудовали в Бресте

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новый объект оснащен необходимым для тренировок инвентарем, закуплена экипировка. Обучаться единоборствам подростки будут под руководством двух тренеров. В...
 
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