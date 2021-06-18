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ФОТОФАКТ: Гродненцы спасаются от жары на Юбилейном озере
18.06.2021 21:00 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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