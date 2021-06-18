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Фестиваль молодых специалистов пройдет в Березинском районе

18.06.2021 21:00 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль молодых специалистов #TourFest- 2021 пройдет в деревне Жорновка Березинского района 19 и 20 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Мероприятие проводят для популяризации здорового образа жизни среди молодежи Минской области. В нем примут участие команды районов центрального региона. Они сформированы из 300 молодых специалистов, которые приступили к работе в организациях и учреждениях области не ранее 2019 года", - рассказали в пресс-службе.

В состав команд будут входить 11 человек, среди них: руководитель делегации, 2 представителя из отрасли образования, 5 - из агропромышленного комплекса и по одному от сферы культуры, спорта и здравоохранения.

На фестивале молодежи предстоит сразиться в творческих и спортивных состязаниях. Команды продемонстрируют свои способности в волейболе, технике пешего туризма, фигурном вождении велосипеда, дартсе и перетягивании каната, а также поучаствуют в приготовлении национального блюда, конкурсе-представлении и оформлении своего туристического лагеря.

Завершится первый день мероприятия вечерней праздничной программой с выступлением кавер-группы. Церемония награждения команд и закрытие фестиваля состоятся 20 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие проводят для популяризации здорового образа жизни среди молодежи Минской области. В нем примут участие команды районов центрального региона. Они...
 
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