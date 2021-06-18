СП, малый бизнес, туризм - Гомельская область намерена расширять сотрудничество с Казахстаном

Источник материала: БелТА

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область и Казахстан намерены расширять сотрудничество в том числе и через совместные предприятия, малый бизнес, транспортную инфраструктуру, сферу туризма. Перспективы дальнейшего взаимовыгодного партнерства обсудили сегодня на встрече председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей передал дипломату поздравления с 30-летием независимости Казахстана. "Сохраняя свою самобытность, Казахстан развивается и в социально-экономическом направлении, и научно-техническом, гуманитарном", - подчеркнул губернатор.

Председатель облисполкома напомнил: Гомельский регион подписал пять соглашений с областями Казахстана, и это дает свои результаты. "Если взять прошлый год, то товарооборот превысил $115 млн. Темп роста к 2019-му - 107,2%. В этом году мы также имеем положительную динамику", - констатировал Геннадий Соловей. Так, темп роста товарооборота в январе-апреле достиг 161% по сравнению с четырьмя прошлогодними месяцами. В числе основных поставщиков - "Гомсельмаш", мясо-молочная компания.

С 2007 года в Казахстане действует совместное производство ОАО "Гомсельмаш" и АО "Агромашхолдинг KZ", отметил губернатор. "Сегодня предприятие переходит от сборки к промышленному производству", - уточнил посол. На встрече обсудили возможные точки взаимодействия предприятий других сфер - химической, стекольной и т.д.

Геннадий Соловей обратил внимание, что поступать товары партнеров должны напрямую - не через третьи руки. Он считает важным создать группу, которая будет продвигать продукцию на рынке партнера. Также руководитель области рассказал, что ознакомиться с товарами гомельских производителей можно на различных форумах, и передал приглашение на выставку-ярмарку "Палеская скарбніца", которая пройдет в Мозыре.

Аскар Бейсенбаев в свою очередь поделился, что в Казахстане есть понятие: белорусское - значит, качественное. Потребители по достоинству оценили белорусскую молочную, мясную продукцию, детское питание, косметику и другие товары.

Посол отметил важную роль малого бизнеса в развитии партнерства: "Было бы здорово, если бы мы подтянули малый бизнес. Он более гибкий. Однако многие наши бизнесмены не знают о потенциале. Чтобы привлечь малый бизнес, мы должны работать над подачей информации. Много людей хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью, но не знают, как поступить, какое направление развивать. Если мы сумеем создать площадку для малого бизнеса, это будет посыл для среднего и крупного бизнеса".

По мнению дипломата, положительный эффект для углубления сотрудничества мог бы принести форум регионов. "Было бы хорошо, если бы провели форум Казахстан - Беларусь", - сказал он.

Аскар Бейсенбаев обратил внимание и на транспортный потенциал двух государств. Он считает, что Казахстан и Беларусь должны стать связующими звеньями пути из Китая в Европу по программе "Один пояс, один путь": "В этом направлении идет большой грузопоток, и мы должны воспользоваться тем, чтобы этот грузопоток шел через наши государства".

Еще одной темой диалога стали перспективы взаимодействия в сфере туризма. "В Казахстане есть красивые места, живописными уголками славится и Гомельская область, есть и исторические, культурные памятники. И регионы могли бы здесь найти точки соприкосновения", - убежден Геннадий Соловей.

Аскар Бейсенбаев положительно оценил опыт белорусских агроусадеб. "Это правильная государственная политика, которая уже сегодня дает результаты", - подчеркнул он. По словам посла, сегодня все больше людей выбирают отдых, где чувствуется единение с природой. "Агроусадьбы показывают, как можно работать в этом направлении", - дал оценку он.

В завершение встречи Геннадий Соловей выразил уверенность, что сторонам нужно усиливать взаимодействие по многим направлениям. "Нам интересно дальнейшее сотрудничество на благо наших народов", - заключил он.-0-