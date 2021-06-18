В Гомельской области за пять лет проданы с торгов 570 объектов госсобственности

Источник материала: БелТА

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за пять лет проданы с торгов 570 объектов государственной собственности на более чем Br12 млн. Такие данные привела председатель комитета "Гомельоблимущество" Наталья Сацута на выездной сессии областного Совета депутатов в Петриковском районе, сообщает БЕЛТА.

На повестке сессии - повышение эффективности использования недвижимого имущества в Гомельской области. Наталья Сацута доложила о работе с имуществом в регионе, о мерах по вовлечению в хозоборот неиспользуемых объектов, наведению порядка на земле, благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территорий населенных пунктов.

По отдельным позициям в работе с имуществом Гомельская область лидирует в республике. "Это результат тесного взаимодействия всех органов управления и самоуправления. Так, в соответствии с утвержденными планами в 2016-2020 годах подлежали вовлечению в хозяйственный оборот 3903 неиспользуемых объекта государственной собственности и открытых акционерных обществ. Вовлечено в хозяйственный оборот 3057 объектов, в том числе снесено 1198 объектов. Повышение эффективности использования недвижимого имущества - общая задача органов управления и самоуправления, которая решается в Гомельской области в тесном взаимодействии с Советами депутатов всех уровней уже не первый год", - рассказала председатель комитета. Также за пять лет по объектам государственной собственности проведено 676 аукционов, в том числе 44 электронных. Было предложено более тысячи лотов.

С 2016 года в местные бюджеты от использования и реализации государственного имущества поступило Br167,6 млн, уточнили в комитете.

Депутаты и участники сессии ознакомились с работой производственных и социальных объектов, созданных на базе ранее неиспользуемых строений. Они посетили кафе, цех по переработке древесины, объект по заготовке дикорастущей продукции.

На сессии определили приоритетные направления для дальнейшего повышения эффективности управления государственным имуществом, даны поручения по информационной кампании.-0-