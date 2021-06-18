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ФОТОФАКТ: МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по пляжам Гомеля и района
18.06.2021 22:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рейд по пляжам и водоемам Гомеля и Гомельского района провели 18 июня сотрудники областного управления МЧС со спасателями ОСВОД. Выявлено несколько случаев купания детей без сопровождения взрослых, с более чем 50 подростками проведена профилактическая беседа с вручением памяток о поведении на воде. -0-
Фото Сергея Холодилина
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Выявлено несколько случаев купания детей без сопровождения взрослых, с более чем 50 подростками проведена профилактическая беседа с вручением памяток о поведении...
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