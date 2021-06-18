ФОТОФАКТ: МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по пляжам Гомеля и района

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18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рейд по пляжам и водоемам Гомеля и Гомельского района провели 18 июня сотрудники областного управления МЧС со спасателями ОСВОД. Выявлено несколько случаев купания детей без сопровождения взрослых, с более чем 50 подростками проведена профилактическая беседа с вручением памяток о поведении на воде. -0-

Фото Сергея Холодилина



































