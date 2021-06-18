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Республиканский легкоатлетический студенческий забег пройдет 21 июня в Гродно

18.06.2021 22:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский легкоатлетический студенческий забег "На старт, молодежь" пройдет 21 июня в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

В мероприятии примут участие команды обучающихся учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования Беларуси. Всего порядка 500 человек.

Забег проводится для укрепления спортивных связей между учреждениями образования, пропаганды здорового образа жизни, организации активного досуга и отдыха молодежи. Торжественная церемония его открытия с последующим массовым стартом на дистанцию 3 км состоится на площади Ленина. Все участники забега, завершившие установленную дистанцию, будут награждены памятными медалями.

Организуют мероприятие Министерство образования, Гродненский городской исполнительный комитет, Белорусская федерация легкой атлетики, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В мероприятии примут участие команды обучающихся учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования Беларуси. Всего порядка 500...
 
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