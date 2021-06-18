Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 10 участках дорог

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 19 июня в Минске будут наносить дорожную разметку на 10 участках дорог, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь об ул.Бабушкина; ул.Уборевича; 6-8 км внутреннего кольца МКАД; перекрестках ул.Якуба Коласа с ул.Белинского, ул.Некрасова, ул.Сурганова; пр.Жукова, от ул.Путейской до ул.Брилевской; ул.Скрипникова; ул.Седых; ул.Саперов.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-