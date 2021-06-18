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Молодежный патриотический велопробег пройдет по местам памяти Гомельской области 19 июня

18.06.2021 22:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный патриотический велопробег пройдет в Гомельской области 19 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации БРСМ.

Велопробег приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В его маршрут включат значимые для региона места памяти.

Как отметила первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова, масштабный проект будет состоять из трех направлений следования. "Первый велостарт из Светлогорска до мемориального комплекса сожженным деревням "Ола" дадут в 9.00. Время выбрано, чтобы все участники могли комфортно добраться к месту назначения. Вторая колонна стартует в 11.00 от Ледового дворца в Жлобине и направится к мемориальному комплексу в Красном Береге. Старт и финиш третьего маршрута будет в Гомеле. В 14.00 от площади Труда у Вечного огня велосипедисты отправятся на аллею Героев, затем - на ул.Баумана, к памятнику героям-ополченцам", - рассказала она.

Инициативу молодежи поддержали в облисполкоме. В этот день в велоколонне можно будет встретить руководителей разного уровня без галстука и на экологичном транспорте.

Организаторы приглашают всех желающих, независимо от возраста, присоединиться к любому этапу пробега. "Главное, прихватите с собой велосипед, хорошее настроение и головной убор", - резюмировала Вероника Гудкова.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Велопробег приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В его маршрут включат значимые для региона места памяти.
 
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