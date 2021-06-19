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Дорожную разметку в Минске будут наносить на 14 участках

19.06.2021 09:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 14 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети: по ул. Тростенецкой от пер. Велосипедного до ул. Олега Кошевого, ул. Буденного, ул. Грицевца, ул. Олега Кошевого, ул. Клумова, пер. Клумова, ул. Щербакова, ул. Чеботарева, участок ул. Веры Хоружей от ул. Якуба Коласа до Максима Богдановича, ул. Рафиева, ул. Воронянского, ул. Авакяна, ул. Машиностроителей и площадь Свободы.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
 
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