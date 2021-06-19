Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 11 участках

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают сегодня на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 датчики будут действовать по пр.Независимости, д.161 Б (80 км/ч), а с 12.00 до 24.00 приборы установят на МКАД, 41-й км (90 км/ч) и 53-й (90 км/ч), ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, д.45 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.147 (60 км/ч).

Помимо этого, с 19.30 до 03.00 мобильные датчики будут работать по ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч), пр.Пушкина, д.70 а (60 км/ч), пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.60 к.5, (60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-