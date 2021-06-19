ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 11 участках

19.06.2021 10:25 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают сегодня на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 датчики будут действовать по пр.Независимости, д.161 Б (80 км/ч), а с 12.00 до 24.00 приборы установят на МКАД, 41-й км (90 км/ч) и 53-й (90 км/ч), ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, д.45 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.147 (60 км/ч).

Помимо этого, с 19.30 до 03.00 мобильные датчики будут работать по ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч), пр.Пушкина, д.70 а (60 км/ч), пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.60 к.5, (60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Дорожную разметку в Минске будут наносить на 14 участках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by