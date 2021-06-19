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Молодежный велопробег "В единстве наша сила" пройдет в Минске 21 июня
19.06.2021 11:39 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный велопробег "В единстве наша сила" пройдет в Минске 21 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет в рамках спортивного челленджа "Народная зарядка". В нем примут участие актив и лидеры столичного БРСМ. На велосипедах с символикой Беларуси они преодолеют 10-километровую дистанцию по маршруту: стадион "Динамо" - монумент "Беларусь Партизанская", который расположен на юго-восточном въезде в Минск у станции метро "Могилевская".
Молодежный велопробег БРСМ уже стал традицией. В столице он пройдет в пятый раз.-0-
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Мероприятие пройдет в рамках спортивного челленджа "Народная зарядка". В нем примут участие актив и лидеры столичного БРСМ.
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