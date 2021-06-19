Источник материала: БелТА

Брестское Полесье не спит вот уже вторую неделю - пошла клубника. Чтобы узнать, куда уходят первые ягоды, по какой цене и какой нынче урожай, отправляемся в клубничную столицу страны - агрогородок Дворец,что в Лунинецком районе.

Дороже, чем в столице

Проезжая вдоль деревенских улиц и частного сектора Лунинца, замечаем: ни свет ни заря местные жители уже на грядках - поливают, пропалывают, собирают урожай. Кто помоложе, тот с восходом солнца рулит в Минск или Брест - на местные базарчики. Одинокие бабушки и бойкие молодухи, у которых грядки поменьше, поутру спешат за прилавок местного мини-рынка у дороги. Хороша их ягода, выглядывающая из пластмассовых трехлитровых ведрышек!

- Семь рублей за кило! - держит марку чернявая местная красотка.

Батюшки, да это же дороже, чем в Минске! На дворцовском оптовом рынке наверняка ценник пониже. Неспроста именно там, как доложило сарафанное радио, клубникой из Дворца закупаются россияне. Говорят, вывозят фурами! Однако, как оказалось, слухи не совсем правдивы.

Оптовики волнуются

Показавшийся из-за леса мини-рынок удивил своими скромными размерами. Но уже заполнен потрепанными микроавтобусами - преимущественно пустыми, без товара. Их хозяева, которых недоброжелатели обидно кличут перекупами, всматриваются за поворот: когда приедут "поставщики"? Некоторым повезло больше: они уже занимаются приемкой товара. Южной наружности господин в шляпе дает команду пацанам, подрабатывающим во время каникул грузчиками, складывать в его бус пластмассовые ящики с отборной клубникой.





- Купил по 3-4 рубля за кило, - называет неточную цену мужчина, продолжая зорко следить за тем, чтобы "на экспорт" не попала некондиция. - Сейчас все загрузим и поедем в Смоленск!

Продавцы, молодая пара, уверяют: продали ему клубнику по 4,5 рубля за килограмм. Вот и пойми - кто сказал правду? Другие оптовики нервничают, общаться не желают. От случайно забредшей сюда бабушки с ведром клубники отмахиваются: что за предложение - не тот масштаб!

А местные на оптовый рынок все не едут. Выжидают. После обеда "перекупы" станут податливее, поднимут цену! Только в день нашего приезда она менялась трижды - выросла с 3,5 рубля до 7 рублей за килограмм. Ценовая философия проста: много ягоды - она дешевле, мало - дороже. Но в целом колебания в стоимости мало влияют на объемы закупок. Например, семья Анара, которая 20 лет назад переехала в Лунинец из Азербайджана, в день принимает от местных по 1,5 т клубники. Продают ее на российских рынках - Брянска, Орла, Москвы, Санкт-Петербурга...

Кстати, на площадке мы увидели много микроавтобусов "перекупов", но только один из них был с российскими номерами. Все остальные - с белорусскими. Так что рассказы о толпах "бизнесменов" из братской страны на закупках во Дворце не подтвердились.





"Переползла" к частнику

Почему именно агрогородок Дворец стал белорусской столицей клубники? Может, земли здесь какие-то особенные? Ответ знает председатель Дворецкого сельского Совета Александр Видникевич:

- Примерно 60 лет назад руководство местного колхоза имени Жданова привезло сюда большую партию саженцев клубники, чтобы выращивать ее в промышленных масштабах. С годами ягода, имеющая свойство размножаться усами, "переползла" на огороды колхозников. Земли оказались для нее подходящими, а люди - трудолюбивыми и предприимчивыми. Кстати, колхоз закрыл клубничный проект, а местные жители превратили его в семейный бизнес.





Теперь в Дворецком сельсовете, где 9 больших деревень и несколько поменьше, клубничная грядка есть практически у каждой семьи. Самые большие - в агрогородке, где живет 1,2 тыс. человек.

- Клубника растет приблизительно на 300 га, с них люди собирают 3,5 тыс. т в год. В разгар сезона от нас уезжает до 150 загруженных ягодой машин! - сообщил председатель.

Когда-то и родители Александра Ивановича в плетеных корзинах везли на продажу ягоду поездами в Могилев и Ригу. Со временем сельчане с поездов пересели на собственные авто. Да и в сам агрогородок зачастили оптовики.

- Кстати, в Лунинецкий район едут не только за клубникой, но и за морковью, - замечает Александр Иванович. - Например, деревня Вулька давно считается морковной столицей страны. Но местные жители все равно стараются не отставать от частников из Дворца по части клубники. При этом жители Дворцовского сельсовета просят еще хотя бы пару соток земли - под ягоду. А где ее взять? У хозяйств ведь не заберешь.





Советы от "клубничного короля"

Приехав во Дворец, не познакомиться с "клубничными королями" мы не могли. О том, как начался этот бизнес у них в семье, рассказали педагоги Иван и Елена Коваль:

- Выращивать клубнику стали еще наши родители. Мы просто продолжили семейные традиции. За сезон собираем до тонны ягоды, стараемся продавать сами. В этом году уже один раз ездили на рынок в Минск.

Кстати, чтобы посвящать клубничному бизнесу как можно больше времени в сезон, оба педагога берут на работе отпуск.

Елена Аркадьевна не делает тайны из того, как во Дворце ухаживают за ягодой: каждый ряд отделяют соломенной дорожкой, защищающей культуру от сорняков. Точно так же делает и Сергей Мойсак. На ягодном поле в 40 тыс. кустов смуглолицый загорелый "плантатор" в соломенной шляпе демонстрирует огромного размера ягоды и рассказывает, как укрывал грядки в морозные ночи пленкой, а теперь еще и спанбондом. Потому и урожай собирает вот уже две недели. Продает его одной из оптовых фирм, представители которой сами приезжают к Сергею Григорьевичу за ягодой. Забирают по цене, которую назовет хозяин. Недавняя партия ушла по 7 рублей за килограмм.





Тем, кто мечтает о больших урожаях клубники, аграрий советует не забывать о севообороте. На его делянке в 45 соток клубника растет только второй год. Потом место дислокации кустов будет меняться. Через год - милости просим назад, дорогая клубничка...

Так как садовод высаживает на одной плантации сразу по несколько сортов, мы просим назвать наиболее сладкие.

- Сорта ремонтантная, "Сан-Андреас", "Роксана" и "Альба", - перечисляет Сергей Григорьевич. - А чтобы ягода была сладкой вся, не надо жалеть подкормки, особенно калия, без него любая ягода будет кислой.





Надежное плечо потребкооперации

Традиционно урожай у местных жителей скупает потребкооперация. В прошлом году из 660 т клубники, заготовленных райпо Брестской области, половина приобретена в Лунинецком районе. Рассказывая о видах на урожай-2021, возглавляющий Лунинецкое райпо уже 30 лет Максим Сумар отметил: весной не было на почве заморозков, поэтому ягоды будет много.





- С этой недели по заявкам торговых сетей возим товарную клубнику в магазины. На ночь комплектуем огурцы, помидоры, раннюю капусту и клубнику, а в пять утра отправляем все это в Минск. Так что к открытию магазинов наш товар уже на прилавках, - говорит он.

Торговые сети много ягоды не заказывают: клубника - товар деликатный, скоропортящийся. Его нужно продать до конца рабочего дня, а это риск. Поэтому закупаемая кооператорами ягода идет в основном на промышленную переработку - консервным и винодельческим заводам. Лунинецкое райпо, например, поставляет ее Малоритскому овощесушильному заводу и клецкому предприятию - для производства детского питания. Остальная идет на варенье, джемы и вино.





- Кооперация несет обязательства перед людьми, и мы никогда не сдадим свои позиции, - подчеркнул в конце беседы Максим Сумар. - Все, что сдают (ягоды, яблоки и другие виды сельхозпродукции), мы будем принимать и поставлять предприятиям. Притом по приемлемой для всех цене. Ведь сданная ягода должна вернуться к тому, кто ее вырастил, в виде готового продукта - конфитюров, варенья - по привлекательной цене.

Тамара МАРКИНА,

газета " 7 Дней ".-0-