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ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"

19.06.2021 13:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе с 18 по 20 июня проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог". На фестиваль собралось более 500 участников, представляющих команды предприятий ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания". Среди участников есть команды, представляющие регионы Российской Федерации. -0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
Заместитель председателя профсоюзного комитета БМЗ Вячеслав Липаткин во время приветствия участников фестиваля
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
Во время торжественного открытия фестиваля
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
Во время проведения конкурса по метанию куриных яиц "Ловкость рук"
Во время проведения конкурса по метанию куриных яиц "Ловкость рук"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
Во время подготовки к конкурсу "Боди-арт"
Во время подготовки к конкурсу "Боди-арт"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
Обустройство туристического лагеря
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
Во время проведения конкурса "Борьба за мужика"
Во время проведения конкурса "Борьба за мужика"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
ФОТОФАКТ: В Жлобинском районе проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог"
Во время проведения конкурса "Боди арт"
Во время проведения конкурса "Боди арт"

 
 
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На фестиваль собралось более 500 участников, представляющих команды предприятий ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".
 
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