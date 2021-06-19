Источник материала: БелТА

19 июня, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе с 18 по 20 июня проходит республиканский молодежный фестиваль творчества и культуры "Сварог". На фестиваль собралось более 500 участников, представляющих команды предприятий ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания". Среди участников есть команды, представляющие регионы Российской Федерации. -0-

Фото Сергея Холодилина





Заместитель председателя профсоюзного комитета БМЗ Вячеслав Липаткин во время приветствия участников фестиваля





Во время торжественного открытия фестиваля













Во время проведения конкурса по метанию куриных яиц "Ловкость рук"

















Во время подготовки к конкурсу "Боди-арт"





Обустройство туристического лагеря













Во время проведения конкурса "Борьба за мужика"

























Во время проведения конкурса "Боди арт"