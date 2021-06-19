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"Властелин села" соберет в Несвижском районе 14 молодых семей из Минской области

19.06.2021 14:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный этап ежегодного республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села-2021" пройдет в Несвижском районе 23 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном комитете "БРСМ".

За звание самой активной и трудолюбивой будут бороться 14 молодых сельских семей со всей Минской области. Среди участников проекта - медики, трактористы, водители, лесничие, почтальоны и педагоги.

Во время регионального этапа проекта семьям предстоит креативно представить свою хозяйственность и гостеприимство в конкурсе визитных карточек, рубке и складировании дров. В состязании "Гаспадар и гаспадыня" супружеской паре надо будет поменяться обязанностями и преодолеть сельскую спортивную эстафету на лучшее время, а также каждая семья-участница пройдет викторину в конкурсе "Интеллектуалы села".

Завершится мероприятие торжественным подведением итогов, награждением участников и победителей областного этапа "Властелин села - 2021". Оценивать конкурс будет жюри, в состав которого войдут представители власти, депутатского корпуса, профсоюзов и общественных организаций.

Семьи-победительницы регионального этапа семейного сельскохозяйственного конкурса "Властелин села-2021" получат право представлять Минскую область в финале проекта в агрогородке Александрия на республиканском празднике "Купалье", который пройдет 10 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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За звание самой активной и трудолюбивой будут бороться 14 молодых сельских семей со всей Минской области. Среди участников проекта - медики, трактористы, водители,...
 
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