Конкурс фигур из песка организуют в Солигорске

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс фигур из песка проведут в Солигорске 27 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала секретарь ПО ОО "БРСМ" с правами РК ОАО "Беларуськалий" Алена Жовнерик.

"Летняя погода располагает к времяпрепровождению на свежем воздухе, поэтому решили организовать досуг горожан и провести конкурс фигур из песка на территории детского пляжа. Принимать участие в конкурсе будут команды, состоящие из взрослых и детей. Уже поступают заявки. Солигорчан, желающих провести время подобным образом, оказалось довольно много", - рассказала Алена Жовнерик.

На данный момент в мероприятии готовы принять участие около пятнадцати групп из десяти человек каждая. Во время конкурса им предстоит создать фигуру из песка любого размера и тематики.

Критериями оценки при выборе победителя станут творческий подход, оригинальность, художественность и самобытность фигуры из песка. Лучшие команды наградят специальными дипломами и призами.

Организаторами конкурса выступают Солигорский РКОО "Белорусский республиканский союз молодежи", ГУ "Дворец культуры города Солигорска" и ГУП "Солигорское ПМС".-0-