Неделя молодежи стартует в Могилеве 21 июня

Источник материала: БелТА

19 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Неделя молодежи пройдет в Могилеве с 21 по 27 июня, каждый день которой будет посвящен определенной теме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

Так, 21 июня будет посвящено спорту. В этот день в Могилеве пройдет спортландия для студентов "Веселые старты" - спортивная встреча состоится на стадионе Белорусского университета пищевых и химических технологий. В этот же день пройдет товарищеская встреча между командами БРУ и МГУ имени А.А. Кулешова. Учреждения образования, оздоровительные лагеря и организации области присоединятся к единому легкоатлетическому молодежному забегу. В течение дня БРСМ будет проводить молодежный интернет-челлендж.

Следующий день, 22 июня, объявлен днем памяти и скорби "Мы помним! Мы гордимся!". Старт областным мероприятиям в этом день даст ежегодная акция "Звон скорби", которая пройдет в 4.00 на Буйничском поле. В этот же день пройдет акция "Свеча памяти", которую проведут общественные и национальные объединения Могилева на мемориалах и местах воинских захоронений. В полдень пройдет республиканская минута молчания.

Днем молодой семьи "Счастливы вместе" станет 23 июня. В течение дня в Белорусско-Российском университете будет реализован проект "Виртуальная книга студенческих семей", а в социальных сетях пройдет конкурс видеороликов "Счастье быть вместе". В этот же день состоятся дискуссионные площадки на тему "Молодая семья - кристалл общества". Также будут проходить мастер-классы и творческие встречи.

24 июня станет днем добра. В течение дня будет проходить акция "Твори добро" для подшефных детей-сирот. В этот же день будет дан старт областной благотворительной акции "Все краски жизни для себя". В Могилевской больнице сестринского ухода пройдет творческий благотворительный конкурс "Во имя добра и милосердия". А в МГУ имени А.А. Кулешова состоится мини-концерт, приуроченный к Дню молодежи.

Днем труда в Могилевской области станет 25 июня. Как отметили организаторы, день начнется с трудового молодежного десанта "Чистота" - участники займутся благоустройством прилегающих территорий в организациях и учреждениях города. Позже на площади Славы пройдет торжественное открытие третьего трудового семестра. Также в этот день пройдет областная молодежная акция #За дело!

Продолжится Неделя молодежи днем творчества. 26 июня состоится онлайн-викторина по здоровому образу жизни. В этот день заработает фотовыставка молодых фотографов областного центра.

27 июня в Могилевской области отметят День молодежи. В 9.30 в Могилев прибудет "Поезд Победы". Продолжится этот день молодежной эстафетой "Битва дворов". Большой концерт пройдет на площадке у диагностического центра в Могилеве в полдень, здесь же состоится молодежный праздник уличной культуры. Вечером для жителей областного центра готовят праздничную шоу-программу, дискотеку и огненное шоу.-0-