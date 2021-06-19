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ФОТОФАКТ: Минчане отдыхают в аквапарке
19.06.2021 20:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане отдыхают в аквапарке в жаркую погоду. Оранжевый уровень опасности был объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Минчане отдыхают в аквапарке в жаркую погоду. Оранжевый уровень опасности был объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары, сообщили в Республиканском центре по...
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