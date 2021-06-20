Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах в Минске

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах. С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 - пр.Независимости, 161Б (80 км/ч). С 12.00 до 24.00 - МКАД, 41-й и 53-й км (90 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); ул.Денисовская в районе пересечения с пер.Соколянским, пр.Независимости, 45, и пр.Партизанский, 147 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 - ул. Ташкентская в районе моста через реку Свислочь, ул.Кальварийская, 25, и пр.Партизанский, 75 (60 км/ч); пр.Победителей - пер.Веснинка (80 км/ч).

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-