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Акция "Звон скорби" пройдет на Буйничском поле 22 июня

20.06.2021 09:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная акция "Звон скорби" пройдет на Буйничском поле 22 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

В Могилевской области памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Великой Отечественной войны, традиционно начнутся в 4.00 в мемориальном комплексе "Буйничское поле". Здесь соберутся представители органов государственного управления, трудовых коллективов, актив БРСМ, учащиеся и студенты, жители областного центра и Могилевского района.

В полдень в регионах Могилевской области на центральных улицах городов будет остановлен транспорт, приостановится работа в цехах на предприятиях и организациях области, а в православных храмах зазвучит колокольный звон.

"Каждый житель нашей области может присоединиться к памятной акции - выйти на улицу или приостановить свою работу и почтить минутой молчания всех погибших в Великой Отечественной войне", - подчеркнули в облисполкоме.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилевской области памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Великой Отечественной войны, традиционно начнутся в 4.00 в мемориальном комплексе...
 
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