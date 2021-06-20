Дорожную разметку в Минске будут наносить сегодня на двух участках дорог

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 20 июня в Минске будут наносить дорожную разметку на двух участках дорог, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Машиностроителей и участке ул.Веры Хоружей от ул.Якуба Коласа до ул.Максима Богдановича.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-