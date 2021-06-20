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Воркаут-батлы ко Дню отца пройдут в Гомеле

20.06.2021 11:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Турнир воркаут-батлов ко Дню отца пройдет сегодня в Гомеле, сообщили БЕЛТА организаторы.

Соревновательной площадкой станет территория средней школы №45 Гомеля. В батлах встретятся семь уличных команд, а также сборные различных ведомств и организаций, команда Совета отцов Гомеля.

"Согласно жеребьевке команды будут соревноваться друг с другом по олимпийской системе: с выбыванием до тех пор, пока не останется один победитель. Каждая команда выполнит сет упражнений из 100 подтягиваний на перекладине без веса, 150 отжиманий на брусьях без веса, 50 подносов ног к перекладине. Упражнения выполняются в deadstop-режиме. Это значит, что каждое повторение нужно будет выполнять только после разрешения судьи", - рассказали организаторы.

Выиграет команда, которая выполнит сет быстрее соперника. В следующем туре сет повторится. Зрители также смогут попробовать свои силы: в промежутках между турами пройдут мини-турниры для детей и отцов.

Старт будет дан в 18.00.

Организаторами воркаут-батлов выступает администрация Железнодорожного района Гомеля совместно с общественной организацией "Совет отцов города Гомеля". Турнир нацелен на популяризацию отцовства, семьи и семейных ценностей, пропаганду здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у жителей города, гражданское и патриотическое воспитание, привлечение жителей, особенно молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, предупреждение правонарушений и антиобщественного поведения.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Соревновательной площадкой станет территория средней школы №45 Гомеля. В батлах встретятся семь уличных команд, а также сборные различных ведомств и организаций,...
 
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