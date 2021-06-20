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Более 250 студентов минского иняза посетили Брестскую крепость в преддверии памятной даты

20.06.2021 18:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны более 250 белорусских и иностранных студентов Минского государственного лингвистического университета, преподаватели и представители ректората с участием ректора университета посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", сообщает БЕЛТА.

Как отметила ректор МГЛУ Наталья Лаптева, очень важно с помощью таких визитов, отдавая дань памяти и уважения героям, "сохранять наше настоящее и защищать наше будущее".

У главного монумента "Мужество" участники поездки почтили память героев возложением цветов и минутой молчания.

Особые впечатления у ребят оставил Музей обороны Брестской крепости. А находясь возле скульптурной композиции "Жажда", читая на стенах цитадели надписи, сделанные ее героями в последние минуты жизни, участники почти явственно ощутили атмосферу суровых дней июня 1941 года, осознали безграничное мужество защитников Родины, их отвагу и героизм.

Из эссе студентки 1-го курса МГЛУ Дарьи Мозговой: "Мы ўжо пачынаем забываць, чаму сёння мы так бесклапотна жывём. Чым далей, тым менш мы помнiм. Таму мы павiнны расказваць нашым нашчадкам гiсторыю, каб яны таксама ведалi цану мiрнага жыцця i гiсторыю сваiх продкаў".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Особые впечатления у ребят оставил Музей обороны Брестской крепости.
 
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