Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на 11 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 мобильные контролеры включены на пр.Независимости, 161Б (80 км/ч).

С полудня по полуночи датчики будут работать на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контролировать скорость водителей транспорта будут на ул.Чкалова, 1 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч), пр.Независимости, 131 к.2 (60 км/ч) и ул.Притыцкого, 60, к.5 (60км/ч).

Госавтоинспекция просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-