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Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на 11 участках

21.06.2021 07:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы запланированы на ул.Буденного, ул.Грицевца, ул. Олега Кошевого, ул.Клумова, пер.Клумова, ул.Щербакова, ул.Чеботарева, участке ул. Веры Хоружей от ул. Якуба Коласа до ул. Максима Богдановича, ул.Рафиева, ул.Тростенецкой и ул.Машиностроителей.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.
 
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