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Мобильные датчики скорости будут контролировать ситуацию на дорогах Гомельской области

21.06.2021 09:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости с 21 по 27 июня будут следить за ситуацией на четырех участках дорог Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В эти дни мобильные системы будут работать на 291-м км трассы М5 Минск - Гомель - на этом участке водителям всех транспортных средств необходимо двигаться со скоростью не более 80 км/ч.

Под контролем и 30-й км подъезда к Гомелю от М10 - здесь водители легкового транспорта могут ехать со скоростью до 90 км/ч, грузового - до 70 км/ч.

Еще один мобильный датчик контроля скорости будет работать 22, 25, 26, 27 июня на Восточном обходе в Гомеле в районе пересечения с ул.Головацкого. Скоростное ограничение для всех водителей - 60 км/ч.

21 и 23-24 июня мобильный контролер установят в районе дома №25 по ул.Ульяновской в Мозыре. Скоростное ограничение для всех водителей - 60 км/ч.

УГАИ обратило внимание, что все датчики работают в двух направлениях.

Госавтоинспекторы призвали водителей всегда сохранять безопасную скорость, ориентируясь на погоду, дорожное покрытие и время суток. "В пути вы не должны подвергать опасности других участников дорожного движения. Всегда помните, что превышение скоростного режима - одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий", - добавили в Госавтоинспекции.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В эти дни мобильные системы будут работать на 291-м км трассы М5 Минск - Гомель - на этом участке водителям всех транспортных средств необходимо двигаться со...
 
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