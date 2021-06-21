ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники МЧС начали возводить понтонный мост через Западную Двину в Новополоцке

21.06.2021 09:45 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Новополоцке для переправы через Западную Двину, где закрыт на ремонт мост на ул.Калинина, работники МЧС построят понтонный мост. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.

Сегодня с 8.00 в Новополоцке работники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения "Зубр" МЧС начали устанавливать понтонный мост через реку Западная Двина.

Работники МЧС устанавливают 20 понтонов, каждый из которых весит 7 т. Для доставки и установки переправы задействовано 30 человек личного состава, 18 автомобилей понтонно-мостового парка и тягач ЗИЛ-131 с катером БМК 150. Понтонный мост длиной около 130 м планируют возвести в течение дня.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники МЧС устанавливают 20 понтонов, каждый из которых весит 7 т. Для доставки и установки переправы задействовано 30 человек личного состава, 18 автомобилей...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Международная акция "Сад памяти" финиширует сегодня в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by