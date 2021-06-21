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Шерстнев представил нового мэра Витебска

21.06.2021 10:23 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Витебского горисполкома сегодня на сессии горсовета депутаты утвердили Николая Орлова, передает корреспондент БЕЛТА.

Нового мэра коллективу исполнительного комитета, депутатам, руководителям предприятий и организаций Витебска представил председатель облисполкома Николай Шерстнев. Он отметил, что Николай Орлов хорошо знаком с областным центром - возглавлял администрацию Первомайского района города.

Председатель облисполкома обозначил приоритетные задачи для мэра и его команды. Среди них благоустройство и создание комфортных условий для жизни и работы людей, решение проблем с пустующими заводскими территориями, активное привлечение в город малого и среднего бизнеса. "Очень важно, что приходит человек не со стороны, свой, который родился и вырос в Витебске. Николай Орлов знает проблемы города, что и как делать", - отметил Николай Шерстнев. Он подчеркнул, что новый мэр отработал 11 лет в должности главы администрации района и понимает, как бывает непросто повлиять на формирование городского бюджета, чтобы развивать свой район. Николай Орлов получил реальную возможность своими решениями развивать Витебск.

Шерстнев представил нового мэра Витебска
Николай Шерстнев

/Будет дополнено/.-0-

Шерстнев представил нового мэра Витебска
Витебский горисполком

Шерстнев представил нового мэра Витебска
Николай Орлов

Шерстнев представил нового мэра Витебска

Шерстнев представил нового мэра Витебска

Шерстнев представил нового мэра Витебска

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Витебск
 
 
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Председатель облисполкома обозначил приоритетные задачи для мэра и его команды. Среди них благоустройство и создание комфортных условий для жизни и работы людей,...
 
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