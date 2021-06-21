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Шерстнев представил нового мэра Витебска
21.06.2021 10:23 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Витебского горисполкома сегодня на сессии горсовета депутаты утвердили Николая Орлова, передает корреспондент БЕЛТА.
Нового мэра коллективу исполнительного комитета, депутатам, руководителям предприятий и организаций Витебска представил председатель облисполкома Николай Шерстнев. Он отметил, что Николай Орлов хорошо знаком с областным центром - возглавлял администрацию Первомайского района города.
Председатель облисполкома обозначил приоритетные задачи для мэра и его команды. Среди них благоустройство и создание комфортных условий для жизни и работы людей, решение проблем с пустующими заводскими территориями, активное привлечение в город малого и среднего бизнеса. "Очень важно, что приходит человек не со стороны, свой, который родился и вырос в Витебске. Николай Орлов знает проблемы города, что и как делать", - отметил Николай Шерстнев. Он подчеркнул, что новый мэр отработал 11 лет в должности главы администрации района и понимает, как бывает непросто повлиять на формирование городского бюджета, чтобы развивать свой район. Николай Орлов получил реальную возможность своими решениями развивать Витебск.
Николай Шерстнев
/Будет дополнено/.-0-
Витебский горисполком
Николай Орлов
Фото Александра Хитрова
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Председатель облисполкома обозначил приоритетные задачи для мэра и его команды. Среди них благоустройство и создание комфортных условий для жизни и работы людей,...
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