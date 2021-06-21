БГУ 24 июня проведет бал выпускников и назовет студенческих лидеров

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ в преддверии 100-летия вуза 24 июня пройдет тематический бал выпускников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками бала станут около 200 лучших студентов, которые за годы обучения показали высокие результаты в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурной и спортивной деятельности университета. Для них подготовлены праздничные мероприятия, тематически объединенные 100-летием БГУ и выпускным балом. Содержательно эти события будут отражены в оформлении площадок и интерьеров. По красной дорожке выпускники пройдут в летний амфитеатр, где смогут запечатлеть праздничное событие на стилизованной к юбилейной дате фотозоне.

Откроет торжественную церемонию ректор БГУ Андрей Король. Он поздравит почти 5 тыс. выпускников университета нынешнего года с получением диплома главного вуза страны. Ректор также наградит первых 20 победителей конкурса "Лучший выпускник БГУ". Продолжат чествовать недавних студентов и проректоры, они назовут имена 20 студенческих лидеров, а 12 обладателей титула "Звезда БГУ" отметят деканы БГУ.

Кульминационным моментом вечера станет поздравление выпускников 2021 года со 100-летием БГУ. В преддверии значимого юбилейного события они передадут ректору символическую капсулу времени с письменным посланием и напутствиями для будущих студентов. Храниться она будет в университете в течение ста лет до 2121 года.

Перед участниками бала выступят группа Alen Hit, солисты Виталий Дроб, Елизавета Гарбузова, Ян Женчак и другие.

В нынешнем году диплом БГУ бакалавриата получат более 4,7 тыс. человек, из которых 3680 окончили дневное отделение и 1092 - заочное. Впервые в этом году состоялся выпуск 78 китайских граждан китайско-белорусского института ДПУ и БГУ. Кроме того, выпускниками БГУ станут 273 иностранца из 17 стран, включая Китай, Таджикистан, Украину, Турцию, Нигерию, Азербайджан, Эквадор.

Организаторами мероприятия выступают управления по делам культуры и воспитательной работы с молодежью БГУ.-0-