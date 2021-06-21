ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БГУ 24 июня проведет бал выпускников и назовет студенческих лидеров

21.06.2021 10:59 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ в преддверии 100-летия вуза 24 июня пройдет тематический бал выпускников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками бала станут около 200 лучших студентов, которые за годы обучения показали высокие результаты в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурной и спортивной деятельности университета. Для них подготовлены праздничные мероприятия, тематически объединенные 100-летием БГУ и выпускным балом. Содержательно эти события будут отражены в оформлении площадок и интерьеров. По красной дорожке выпускники пройдут в летний амфитеатр, где смогут запечатлеть праздничное событие на стилизованной к юбилейной дате фотозоне.

Откроет торжественную церемонию ректор БГУ Андрей Король. Он поздравит почти 5 тыс. выпускников университета нынешнего года с получением диплома главного вуза страны. Ректор также наградит первых 20 победителей конкурса "Лучший выпускник БГУ". Продолжат чествовать недавних студентов и проректоры, они назовут имена 20 студенческих лидеров, а 12 обладателей титула "Звезда БГУ" отметят деканы БГУ.

Кульминационным моментом вечера станет поздравление выпускников 2021 года со 100-летием БГУ. В преддверии значимого юбилейного события они передадут ректору символическую капсулу времени с письменным посланием и напутствиями для будущих студентов. Храниться она будет в университете в течение ста лет до 2121 года.

Перед участниками бала выступят группа Alen Hit, солисты Виталий Дроб, Елизавета Гарбузова, Ян Женчак и другие.

В нынешнем году диплом БГУ бакалавриата получат более 4,7 тыс. человек, из которых 3680 окончили дневное отделение и 1092 - заочное. Впервые в этом году состоялся выпуск 78 китайских граждан китайско-белорусского института ДПУ и БГУ. Кроме того, выпускниками БГУ станут 273 иностранца из 17 стран, включая Китай, Таджикистан, Украину, Турцию, Нигерию, Азербайджан, Эквадор.

Организаторами мероприятия выступают управления по делам культуры и воспитательной работы с молодежью БГУ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участниками бала станут около 200 лучших студентов, которые за годы обучения показали высокие результаты в научно-исследовательской, учебной, общественной,...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Театрализованную постановку о первых минутах войны представят в Гродно в полночь 22 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by