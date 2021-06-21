Театрализованную постановку о первых минутах войны представят в Гродно в полночь 22 июня

Источник материала: БелТА

21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно традиционную акцию "Память" проведут 22 июня: в полночь в парке им.Жилибера театрализованную постановку о первых минутах войны представит Гуманитарный колледж Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Проникновенные хореографические и поэтические номера, живая музыка, которая будет звучать в качестве сопровождения тематических постановок, напомнят горожанам о трагических событиях 80-летней давности. Зрителям предложат взглянуть на те страшные события глазами простых людей - детей и жен пограничников, первыми принявшими удар врага", - рассказали в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы. После этого от Вечного огня в парке им.Жилибера будет зажжена лампада, которую доставят на пограничную заставу имени Героя Советского Союза лейтенанта Виктора Усова. В 2.00 там начнется митинг-реквием, участники которого вспомнят, как пограничники заставы приняли свой первый и последний в жизни бой.

В этом году акция "Память" проходит в 10-й раз. Все имена и истории, задействованные в акции, - реальные. В подготовке и проведении акции приняло участие более 150 человек - учащиеся и выпускники Гуманитарного колледжа, приглашенные коллективы города, профессиональные актеры Гродненского областного драматического театра и театра кукол, а также курсанты военного факультета ГрГУ им. Янки Купалы.

Как рассказали в Гродненском облисполкоме, мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, проходят во всех районах области. Среди них тематические выставки, акции памяти, встречи, вело- и автопробеги, выступления военных агитбригад в отдаленных деревнях. В Ивьевском районе, в частности, проведут своеобразный диалог поколений. Известные люди района, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы, поделятся воспоминаниями с молодежью.

Кроме того, в Гродно 22 июня финиширует областная эстафета передачи Вечного огня. Старт ей дали у братской могилы советских воинов и партизан в парке им.Жилибера 14 июня. Лампада, зажженная у Вечного огня, проследовала по всем районам области. Огонь доставили к местам воинской славы, братским могилам, мемориальным комплексам. Сегодня он вновь вернется в Гродно. Перед рассветом 22 июня участники эстафеты пройдут по улицам города к памятнику воинам-пограничникам, где из зажженных лампадок выложат надпись "80 лет. Помним".-0-