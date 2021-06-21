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В Бресте перезахоронили останки двух воинов

21.06.2021 12:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. На Гарнизонном кладбище в Бресте сегодня торжественно перезахоронили останки двух бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Останки двух солдат были найдены в прошлом году на территории Кобринского укрепления Брестской крепости и вблизи границы в районе пригородной деревни Козловичи. О погибших воинах почти ничего не известно. "Медальонов при них не было. Один был в форме бойца Красной армии. У другого сохранились остатки обмундирования военнослужащего польской армии", - рассказала старший инспектор отдела культуры Брестского горисполкома Алла Кондак.

Прах защитников Отечества перезахоронили со всеми полагающимися воинскими почестями - почетным караулом, ружейным салютом. Останки советского бойца - в братскую могилу, где покоятся 69 воинов Красной армии, вторую урну - на польском участке Гарнизонного кладбища.

"Эта церемония - определенный урок для нашей молодежи в первую очередь. Они должны понимать, что война - это не компьютерные игры. Война - это потеря близких, родных, это слезы, печаль, горе. На самом деле это страшно. Поэтому мы не должны допустить повторения тех событий, которые начались на нашей земле 80 лет назад", - сказал заместитель председателя горисполкома Виталий Щерба.

В Бресте перезахоронили останки двух воинов
Виталий Щерба

Последние подзахоронения на Гарнизонном кладбище состоялись в 2015-м и 2016 годах. Тогда в братские могилы захоронили останки 15 воинов Красной армии и экипаж самолета, сбитого в 1944 году в окрестностях Бреста. В настоящее время на территории кладбища покоится 1841 военнослужащий Красной армии. Известны имена лишь 151 защитника.

В траурной церемонии приняли участие представители руководства города, ветеранской и молодежной организаций, учащиеся.-0-

В Бресте перезахоронили останки двух воинов

В Бресте перезахоронили останки двух воинов

В Бресте перезахоронили останки двух воинов

В Бресте перезахоронили останки двух воинов

В Бресте перезахоронили останки двух воинов

В Бресте перезахоронили останки двух воинов

В Бресте перезахоронили останки двух воинов

В Бресте перезахоронили останки двух воинов

В Бресте перезахоронили останки двух воинов

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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Прах защитников Отечества перезахоронили со всеми полагающимися воинскими почестями - почетным караулом, ружейным салютом. Останки советского бойца - в братскую...
 
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