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Спортивный комплекс открылся после реконструкции в Белорусской академии авиации

21.06.2021 12:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный комплекс открылся сегодня после реконструкции в Белорусской государственной академии авиации, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии открытия обновленного объекта приняли участие глава администрации Заводского района Сергей Масляк, депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Гранковский и генеральный директор ОАО "Стройтрест №35" Валерий Крупинский.

"Государство продолжает уделять внимание обновлению спортивных объектов в стране, привлечению населения к активному образу жизни. Такая работа ежегодно проводится и в Заводском районе. В частности, сейчас при поддержке китайских друзей возводим Национальный футбольный стадион, обновляем спортивные площадки при учреждениях образования, на внутридворовых территориях, в парках и скверах, - рассказал Сергей Масляк. - В мае завершили реконструкцию объекта в Академии авиации. После проведенной работы он значительно преобразился: появилось качественное покрытие для пробежек, в комфортных условиях теперь можно играть в футбол и волейбол, заниматься на тренажерах. Есть все необходимое, чтобы учащиеся академии тренировались в современных условиях и поддерживали себя в хорошей спортивной форме, что для их специальностей очень важно".

Капитальный ремонт с модернизацией спортивных сооружений и открытых площадок начался в Академии авиации осенью 2019 года. Во время реконструкции на территории спортивного комплекса обновили площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, реконструировали трибуны и оборудовали их навесом, организовали гимнастический городок с уличными тренажерами, а также благоустроили прилегающую территорию.

После торжественного открытия на обновленной площадке прошли спортивно-развлекательные мастер-классы и спортивные состязания команд, состоящие из сотрудников и курсантов Академии авиации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В торжественной церемонии открытия обновленного объекта приняли участие глава администрации Заводского района Сергей Масляк, депутат Палаты представителей...
 
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