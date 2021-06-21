Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 22 июня

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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 22 июня организует мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20. В ярмарке вакансий примут участие представители ГП "Горавтомост", отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Московского района Минска, РУП "Белтаможсервис".

Наниматели будут подбирать соискателей по профессиям кладовщик, водитель погрузчика, сторож, охранник, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, уборщик территории, водитель автомобиля (категории В, С), штукатур, тракторист, асфальтобетонщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-