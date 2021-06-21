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ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске

21.06.2021 14:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел 21 июня. Мероприятие состоялось в рамках спортивного челленджа "Народная зарядка". В нем приняли участие актив и лидеры столичного БРСМ. На велосипедах с символикой Беларуси они преодолеют 10-километровую дистанцию по маршруту стадион "Динамо" - монумент "Беларусь Партизанская", который расположен на юго-восточном въезде в Минск у станции метро "Могилевская".-0-

Фото Оксаны Манчук

Во время спортивного челленджа "Народная зарядка"
Во время спортивного челленджа "Народная зарядка"
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: Молодежный велопробег "В единстве наша сила" прошел в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие состоялось в рамках спортивного челленджа "Народная зарядка". В нем приняли участие актив и лидеры столичного БРСМ.
 
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