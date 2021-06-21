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Педагогический автопробег "Память сердца" пройдет в Минской области

21.06.2021 14:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагогический автопробег "Память сердца" пройдет в Минской области 22 июня, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Мероприятие посвящено 80-летию начала Великой Отечественной войны. В автопробеге примут участие педагоги Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Вилейского, Молодечненского, Минского, Крупского, Борисовского, Смолевичского, Логойского, Пуховичского, Червенского районов и города Жодино.

Старт будет дан в Несвиже, Вилейке, Крупках, Логойске, Пуховичах и Червене. По мере следования к колоннам будут присоединяться педагоги других районов. Объединятся участники областного автопробега в мемориальном комплексе "Курган Славы". Там пройдет митинг-реквием памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, состоятся минута молчания и возложение цветов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие посвящено 80-летию начала Великой Отечественной войны. В автопробеге примут участие педагоги Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Вилейского,...
 
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