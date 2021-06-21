|
ФОТОФАКТ: В Лидском районе зацвел лен
21.06.2021 14:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На полях Лидского участка ОАО "Кореличи-лен" зацвел лен-долгунец. В этом году под эту культуру отведено 1200 га.-0-
Фото Леонида Щеглова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полях Лидского участка ОАО "Кореличи-лен" зацвел лен-долгунец. В этом году под эту культуру отведено 1200 га.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)