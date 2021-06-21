Источник материала: БелТА

21 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С июля в Витебском государственном политехническом профессиональном лицее (ВГППЛ) открываются образовательные курсы "Инклюзивный кассир" - пилотный проект по профессиональному обучению инвалидов-колясочников. Об этом на стартовом семинаре сообщил председатель витебской объединенной организации ОО "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" Андрей Цибульский, передает корреспондент БЕЛТА.

За пять месяцев люди с ограниченными возможностями смогут получить профессию контролера-кассира. И с 1 января 2022 года первые 12 выпускников образовательного инклюзивного проекта приступят к своим трудовым обязанностям. Уже есть договоренность с торговыми сетями города, которые готовы принять на работу инвалидов-колясочников. "Реабилитация, адаптация инвалидов-колясочников в быту и социализация через обучение профессии очень важны для человека, утратившего способность двигаться. Кроме того, что он учится сам себя обслуживать и быть независимым от помощи в своем доме, он также может реализовать себя в профессиональном плане. После окончания курсов "студенты" получат диплом с квалификацией "контролер-кассир четвертого разряда". И в торговых точках, где они станут работать, будут созданы максимально комфортные условия для них. Уверен, что люди будут довольны от работы, смены обстановки, общения", - рассказал Андрей Цибульский.

Он также добавил: проект реализуется при финансовой поддержке представительства в Беларуси общества Deutscher Volkshochschul-Verband (Германия), которое выделило 18 тыс. евро на закупку оборудования, включая создание безбарьерной среды, и оплату труда преподавателей.

В ВГППЛ под новые курсы еще с середины весны выделили два учебных класса, где скоро установят новое оборудование. Здесь можно будет изучать теорию и закреплять ее на практике. "Курсы будут проходить в щадящем режиме с учетом особенностей новых учащихся. Основная цель данного проекта - сделать жизнь людей с инвалидностью более самостоятельной, независимой, а среду, в которой они живут, более инклюзивной. Это позволит таким людям не выпадать из социальной сферы и получать полноценную профессию, соответствующую зарплату", - отметил заместитель директора лицея по учебной работе Андрей Коржевский.

В перспективе подобный проект планируют распространить на другие области Беларуси. "Если проект будет успешно реализован, то ассоциация инвалидов-колясочников сможет перенести наш опыт и в другие регионы. Проведение таких курсов хотя бы в каждом областном центре - это то, к чему мы стремимся", - подчеркнул Андрей Цибульский.-0-