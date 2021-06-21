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ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи

21.06.2021 14:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 21 июня в Витебске прошел областной велопробег "Velo TRIP", в котором приняли участие около сотни самых спортивных и активных жителей города. Участники велопробега собрались на площади Победы для участия в республиканском проекте "Народная зарядка". Сразу после разминки его участники проехали 20-километровый молодежный патриотический велопробег. -0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи

ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
 
Теги: Витебск
 
 
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21 июня в Витебске прошел областной велопробег "Velo TRIP", в котором приняли участие около сотни самых спортивных и активных жителей города.
 
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