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ФОТОФАКТ: В Витебске дан старт спортивной неделе молодежи
21.06.2021 14:59 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 21 июня в Витебске прошел областной велопробег "Velo TRIP", в котором приняли участие около сотни самых спортивных и активных жителей города. Участники велопробега собрались на площади Победы для участия в республиканском проекте "Народная зарядка". Сразу после разминки его участники проехали 20-километровый молодежный патриотический велопробег. -0-
Фото Александра Хитрова
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин
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21 июня в Витебске прошел областной велопробег "Velo TRIP", в котором приняли участие около сотни самых спортивных и активных жителей города.
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