Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы" находится в 40 км от Минска. Это смешанный тип родников, они определяются как гелореокрен. Здесь находится также экотропа со смотровыми площадками.-0-

Фото Оксаны Манчук



































































