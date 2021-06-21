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ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"

21.06.2021 16:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы" находится в 40 км от Минска. Это смешанный тип родников, они определяются как гелореокрен. Здесь находится также экотропа со смотровыми площадками.-0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
ФОТОФАКТ: Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы"
 
Теги: Минск
 
 
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Гидрологический памятник природы республиканского значения "Родники Святые криницы" находится в 40 км от Минска.
 
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