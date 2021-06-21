Почти 100 фактов распития алкоголя у водоемов выявили за выходные в Гомельской области

Источник материала: БелТА

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 100 фактов распития алкоголя у водоемов выявили за прошедшие выходные в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники милиции, в том числе со специалистами ОСВОД, ежедневно с учетом погодных условий проводят рейды по местам отдыха у водоемов, отметил первый заместитель начальника УВД облисполкома Анатолий Васильев. По его словам, особое внимание уделяют профилактике пьянства у водоемов, ведь именно алкоголь добавляет людям самонадеянности и определенного геройства - а это первый шаг к трагедии.

В УВД напомнили, что к отдыхающим с алкоголем применяются административные меры наказания. "Только за 19 и 20 июня в области в местах массового отдыха граждан у водоемов было выявлено почти 100 фактов распития алкоголя. Всего же за месяц выявили 544 административных правонарушений", - рассказали в УВД.

Анатолий Васильев констатировал, что за последнюю неделю в Гомельской области утонули пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Причем на пляжах, где несут службу сотрудники милиции и ОСВОД, трагедий удалось избежать, обратил внимание первый заместитель начальника УВД.

Так, 15 июня около агрогородка Жгунь Добрушского района в озере в необорудованном месте утонул 13-летний парень. 17 июня в Житковичский РОВД с заявлением о розыске ушедшего купаться на Припять 33-летнего сына обратился житель Турова. Тело пропавшего обнаружили в реке, в месте, которое не входит в список разрешенных для купания. На следующий день свою подругу искала медсестра одной из гомельских больниц. 46-летняя женщина ушла вечером купаться на Сож вблизи Ченок и исчезла. Два дня шли поисковые работы. Тело женщины течением унесло в урочище около деревни Бобовичи.

В Жлобинском районе 19 июня в озере Осушное вблизи деревни Четверня утонул 33-летний мужчина. В этот же день печальную статистику пополнил факт в Светлогорском районе: в необорудованном для купания месте в Березине утонул 29-летний рабочий местного комбината.

Милиция и ОСВОД в очередной раз напомнили: нужно быть внимательными и осторожными возле водоемов, заходить в воду, купаться только в специально предназначенных и оборудованных для этого местах. "Также следите за детьми. Не оставляйте их без присмотра у воды ни при каких условиях", - обратились к взрослым правоохранители.-0-