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Концерт, мастер-класс и выступления аниматоров - в Могилеве отметили День отца

21.06.2021 17:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Большая концертная программа, мастер-класс и выступления аниматоров - в могилевском кинотеатре "Чырвоная Зорка" впервые отметили День отца, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации кинотеатра.

"В таком формате мы впервые праздновали День отца. Для наших гостей выступали образцовая студия вокала Crystal kids и шоу-группа "Тип-топ". В холле кинотеатра была представлена выставка работ "Мой папа - мой герой" воспитанников образцовой студии изобразительного искусства "Шар". Кроме этого, для всех желающих прошел мастер-класс по живописи. Развлекали больших и маленьких гостей веселые аниматоры и мимы", - рассказала начальник отдела "Кинотеатр Чырвоная Зорка" Елена Табакерова.

Юные гости праздника поучаствовали в конкурсе тематических рисунков на асфальте "Подари открытку папе" - авторы лучших работ получили памятные призы.

"Участниками нашего праздника стали гости кинотеатра, а также все желающие. Присоединились ребята из школьных оздоровительных и спортивных лагерей города. Всего на празднике было почти 110 человек. После концерта и развлекательной программы наши маленькие гости вместе с родителями посмотрели анимационный фильм", - отметила Елена Табакерова.

Развлекать гостей помогали учащиеся могилевского колледжа искусств и архитектурно-строительного колледжа.

Как подчеркнули в Могилевском государственном предприятии "Киновидеопрокат", планируется, что такой тематический праздник в будущем станет ежегодным.

Организатором мероприятия стало Могилевское государственное предприятие "Киновидеопрокат" при поддержке Могилевской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Участниками праздника стали гости кинотеатра, а также все желающие. Присоединились ребята из школьных оздоровительных и спортивных лагерей города. Всего на...
 
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