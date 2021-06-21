Мясникович: мы будем хранить вечно память о подвиге защитников Брестской крепости

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21 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, министры и директора департаментов ЕЭК сегодня в Бресте приняли участие в церемонии возложения венка к Вечному огню мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны, а также посетили экспозицию "Музей войны - территория мира", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Героическая защита Брестской крепости - это величайший пример долга перед Родиной, исключительного самопожертвования ради спасения Отечества, - сказал Михаил Мясникович. - В этом святом для всех нас месте мы почтительно склоняем головы перед нашими отцами и дедами, отстоявшими свободу евразийских народов и уничтожившими фашизм. Уверен, что память о совместных великих испытаниях и единой Великой Победе всегда будет служить прочной основой для дальнейшей дружбы и взаимодействия народов Евразии. Подвиг защитников Брестской крепости всемирно известен, и мы будем хранить эту память вечно".

В ночь на 22 июня делегация ЕЭК примет участие в X международном военно-историческом слете-реконструкции, посвященном 80-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороне Брестской крепости.-0-