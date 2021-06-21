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Неделя молодежи "Время выбрало нас" проходит в Минске

21.06.2021 19:05 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя молодежи "Время выбрало нас!" стартовала сегодня в Минске, ее мероприятия пройдут во всех районах столицы по 27 июня включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Старт мероприятиям дал 10-километровый молодежный велопробег от стадиона "Динамо" до монумента "Беларусь Партизанская" у станции метро "Могилевская". Также сегодня прошли товарищеские встречи среди воспитанников СДЮШОР по хоккею на траве, волейболу, баскетболу, день здоровья и спорта "ЗдОрово! ЗдорОво!" в Университете гражданской защиты МЧС. Состоялось открытие летнего молодежного интенсива "SMARTЛидер".

Ровно в 4.00 22 июня избранные ребята заступят на почетную Вахту памяти на Посту №1 города-героя Минска у Вечного огня на площади Победы. В этот день также пройдет городская патриотическая акция "Мы памятаем…" в урочище Благовщина в мемориальном комплексе "Тростенец".

На следующий день на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны будут подведены итоги патриотического конкурса короткометражных фильмов "Освобождение" в рамках городского проекта "Мой фильм о войне". А 24 июня в Минском государственном дворце детей и молодежи будут презентованы проекты учащихся "Технологии для экологии". Кроме того, часть молодежного актива представит столицу в республиканском открытом диалоге "Молодежь Беларуси: реалии и перспективы", а волонтеры поучаствуют в городской акции "Твори добро", посетив социально-педагогический центр с приютом Первомайского района Минска.

25 июня пройдет отбор на национальный фестиваль-конкурс молодежного творчества "Огонь молодежных талантов": в ТЦ "Столица" выступят лучшие коллективы в различных направлениях. Между тем в летнем молодежном лагере "SMARTЛидер" на базе ресурсного центра молодежных инициатив "Ступени" объявлен днем волонтерства.

Суббота же станет днем творчества "Зажигает молодежь", когда на площадке у Дворца спорта развернется масштабный республиканский молодежный проект "Время твоих возможностей". Наконец, воскресенье, как и старт недели, будет ознаменовано велопробегом. На этот раз молодые сотрудники ГУВД проедут от площади Государственного флага до историко-культурного комплекса "Линия Сталина".

И в течение всей недели на районном уровне запланированы спортивные праздники, круглые столы, диалоговые площадки, патриотические и благотворительные акции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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И в течение всей недели на районном уровне запланированы спортивные праздники, круглые столы, диалоговые площадки, патриотические и благотворительные акции.
 
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