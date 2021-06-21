Источник материала: БелТА

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели провели тактико-специальные учения на товарном участке "Гомельоблнефтепродукта", сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Условная чрезвычайная ситуация произошла на Калинковичском товарном участке предприятия в деревне Юшки. По тактическому замыслу, при обслуживании одного из резервуаров из-за неосторожного обращения с огнем рабочих произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Затем - возгорание резервуара с угрозой для оставшихся объектов резервуарной группы.

Для ликвидации условного возгорания направлены подразделения Калинковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и службы взаимодействия. По их прибытии в администрации объекта доложили о первоначально предпринятых действиях: эвакуации персонала, тушении возгорания пожарной дружиной.

После разведки спасатели определили решающее направление для дальнейших действий, началась подготовка к пенной атаке. "Работники МЧС образцово сработали в условиях, когда требовалось максимально быстро и эффективно ликвидировать опасную чрезвычайную ситуацию. В завершение учений были подробно разобраны действия всех служб при аварийно-спасательных работах и вопросы правил безопасности", - резюмировали в областном управлении.-0-