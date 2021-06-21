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Опубликован июльский график отключения горячей воды в Минске

21.06.2021 20:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для подготовки тепловых сетей города Минска к работе в зимних условиях филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" в июле продолжит временно отключать горячее водоснабжение, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Отключения запланированы по десяткам адресов с 6, 7, 22, 27 и 28 июля. Подробный список домов потребителей, которые временно останутся без горячей воды, можно найти на сайте "Минскэнерго".

Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. Поэтому потребителей просят при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта срочно сообщить диспетчеру "Минских теплосетей" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 373-35-24 или в ближайшие предприятия ЖЭУ.

Теплоснабжающая организация старается сокращать срок отключения горячей воды во время плановых работ. В случае успешных испытаний трубопроводов теплосетей и отсутствия дефектов, которые требуют незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток.

Дополнительную информацию о конкретной дате включения горячего водоснабжения можно получить в соответствующих КУП "ЖЭУ" - теплоснабжающая организация информирует их о фактических изменениях сроков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Отключения запланированы по десяткам адресов с 6, 7, 22, 27 и 28 июля. Подробный список домов потребителей, которые временно останутся без горячей воды, можно найти на...
 
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