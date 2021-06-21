Источник материала: БT

Покушение на убийство и разбой - завершено расследование в отношении минчанина, который воткнул нож в шею женщине. Инцидент случился в феврале на столичной улице Есенина. Когда работник Минтранса зашла в подъезд общежития, неизвестный накинулся на нее. Пытаясь забрать сумку и деньги, нападавший ударил жертву ножом и скрылся. Перед соседями предстала страшная картина. Но те не испугались и до приезда скорой двое мужчин как могли останавливали кровь и оказывали первую помощь. Владимир Королев про историю на грани жизни.

Судя по этим кадрам, на преступление нападавшему понадобилось 35 секунд. После мужчина как ни в чем не бывало ушел, оставив свою жертву истекать кровью.

О том, что происходило в подъезде, закованный в наручники в сопровождении милиционеров и следственной группы 36-летний минчанин расскажет во время проверки показаний. Был пьяным, увидел женщину, заходящую в подъезд, решил отобрать сумку. Но та оказала сопротивление и стала звать на помощь.







Удар был такой силы, что у перочинного ножа сломалось лезвие. Испугавшись, мужчина убежал. Перед соседями предстала страшная картина.

Нападавшего задержали через день - результат дала кропотливая работа сыщиков. Он рассказал, что рядом с общежитием оказался случайно - пьяным уснул в троллейбусе и приехал в Малиновку. Выпивал на скамейке, а на ограбление решился, когда увидел женщину с сумкой. Ранее фигурант уже был судим за кражу, грабеж и хулиганство.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:

Доподлинно установлено, что мотивом была корысть, желание завладеть личными вещами, сумочкой, которая была при потерпевшей, и пакетом с продуктами.

Экспертиза показала, что в момент нападения мужчина мог осознавать всю опасность своих действий, а также мог ими руководить. Действия обвиняемого квалифицированы как разбой, совершенный с причинением тяжкого повреждения, а также покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Он сейчас находится под стражей в ожидании суда.





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