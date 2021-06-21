Источник материала: БелТА

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости сегодня в шестой раз прошла акция "Боевой расчет". Ежегодно 21 июня в 19.00 Институт пограничной службы проводит патриотическую акцию "Боевой расчет" у Тереспольских ворот мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Во время мероприятия курсанты выстраиваются с портретами погибших в первых боях Великой Отечественной войны защитников Белорусского пограничного округа. Благодаря этой акции современное поколение не просто помнит о подвиге защитников Родины, заступивших ровно 80 лет назад на охрану государственной границы. Принимая участие в "Боевом расчете" на брестской земле, молодежь понимает, какую цену заплатили пограничники в 1941 году за мирное будущее народа. В этот раз в "Боевом расчете" приняли участие руководство Госпогранкомитета, ветераны-пограничники, родственники погибших в первых боях на государственной границе, школьники военно-патриотических классов Минска, Гродно, Бреста и Лиды, пограничники России, Казахстана и Узбекистана. Также в этом году мероприятие посетили делегации Академии управления при Президенте, Белорусского государственного университета физической культуры, Нижегородской областной общественной организации ветеранов "Нижегородский пограничник" имени Героя Советского Союза генерала армии Матросова, Всероссийского Союза пограничного братства Российской Федерации.

Фото Вадима Якубёнка



















































































