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ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов

21.06.2021 22:09 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственных предприятиях Жлобинского района активно ведется заготовка кормов на долгое хранение. В сенажные ямы уже заложено около 70% кормов от планового задания.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов
ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов
ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов
ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов
ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов
 
 
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В сенажные ямы уже заложено около 70% кормов от планового задания.
 
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