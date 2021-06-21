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ФОТОФАКТ: В сельхозпредприятиях Жлобинского района ведется заготовка кормов
21.06.2021 22:09 — | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственных предприятиях Жлобинского района активно ведется заготовка кормов на долгое хранение. В сенажные ямы уже заложено около 70% кормов от планового задания.-0-
Фото Сергея Холодилина
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В сенажные ямы уже заложено около 70% кормов от планового задания.
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