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ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
22.06.2021 06:41 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинг-реквием "Звон скорби" с участием жителей Могилева, представителей общественных организаций прошел в четыре утра 22 июня на мемориальном комплексе "Буйничское поле".-0-
Фото Олега Фойницкого
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Митинг-реквием "Звон скорби" с участием жителей Могилева, представителей общественных организаций прошел в четыре утра 22 июня на мемориальном комплексе...
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