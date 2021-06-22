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ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве

22.06.2021 06:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинг-реквием "Звон скорби" с участием жителей Могилева, представителей общественных организаций прошел в четыре утра 22 июня на мемориальном комплексе "Буйничское поле".-0-

Фото Олега Фойницкого

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
ФОТОФАКТ: Митинг-реквием "Звон скорби" в Могилеве
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Митинг-реквием "Звон скорби" с участием жителей Могилева, представителей общественных организаций прошел в четыре утра 22 июня на мемориальном комплексе...
 
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